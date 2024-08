Juve e Inter, le indicazioni e i segnali dopo i test contro Atletico Madrid e Chelsea

Nella giornata di ieri ci sono state le ultime due amichevoli di Inter e Juventus contro Chelsea e Atletico Madrid: per i nerazzurri un pareggio contro i Blues, per i bianconeri ko per 2-0 contro i Colchoneros.

Thiago Motta, allenatore, della Juventus, ha parlato al sito ufficiale della Juventus dopo la sconfitta in amichevole di ieri contro l’Atletico Madrid: “Sono focalizzato sul Campionato che sta per iniziare, e sono davvero contento ed entusiasta, iniziamo a preparare la prima partita, ed è qualcosa che ci farà bene. Con Giuntoli siamo in costante comunicazione e sintonia, siamo sulla stessa linea, io ho in mente solo il campo. Contro l’Atletico ho visto dei progressi, abbiamo creato pericoli, mettendo in difficoltà la loro difesa. Loro sono stati bravi e hanno saputo contrattaccare, come nel secondo gol. Sono convinto della rosa che abbiamo e della possibilità di lavorare bene con loro, allenandoci e migliorandoci costantemente. A Yildiz chiedo io di stare così esterno, deve essere aperto per cercare l’uno contro uno, attaccare la profondità, rientrare e tirare. Lo voglio così soprattutto contro una squadra che gioca a cinque, che si chiude per ripartire. Ho visto bene Douglas Luiz come tutti, ma quando non vinciamo possiamo trovare sempre qualcosa su cui lavorare”.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, invece si è soffermato così dopo il pareggio per 1-1 contro il Chelsea: “Non ero preoccupato dopo Monza, è normale in piena preparazione avere un problema con le prestazioni. Di sicuro abbiamo fatto una buona gara, le gambe erano più leggere rispetto a qualche giorno fa e questo ci ha permesso di giocare di più insieme, mantenendo maggiormente le giuste distanze e gli equilibri. Abbiamo sofferto quando serviva, ma mi è piaciuto il fatto che siamo stati sempre pronti davanti a dare fastidio al Chelsea. Da questo momento, tutte le energie sono rivolte a preparare l’esordio in campionato di sabato contro il Genoa. Queste partite sono tutte tappe di avvicinamento a sabato, ci attende una sfida molto difficile. La squadra di Alberto Gilardino è in buona forma e l’ambiente ha grande entusiasmo”.