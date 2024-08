L’Italia domina al Main Event UKIPT di Londra! Vince Sposato su Pavlov, terzo Pichierri e quarto Cappiello!

In quella occasione ben 4 italiani hanno raggiunto la fase 5-handed del final table. La vittoria degli azzurri sembrava quasi sicura e invece l’israeliano Tuval ‘Dashinka’ Garbi è riuscito a rovinare la festa a giocatori e appassionati del Belpaese. Una situazione simile si è verificata ieri all’Hippodrome Casino, con 3 italiani su 4 left al final table. Questa volta l’”incomodo” porta il nome del player bulgaro Atanas Pavlov che è riuscito a presentarsi all’heads-up per il titolo dopo le eliminazioni di Candido Cappiello al quarto posto e di Alessandro “Deneb” Pichierri al terzo. Nel testa-a-testa finale, Pavlov si è confrontato con Gaspare Sposato e ha avuto anche la chance di chiudere il conto con un “monster” coin-flip. Questa volta, però, la mano decisiva ha favorito il giocatore italiano che si è portato a casa trofeo e £103.660 di primo premio, quest’ultimo frutto di un deal icm con Pavlov. L’Italia del poker torna così sul gradino più alto di un podio europeo importante, dopo le occasioni della già citata Notte degli Assi, del Main Event Eureka di Amburgo e dell’Estrellas/UKIPT ME giocato a Malaga, ricongiungendosi idealmente alla vittoria ottenuta da Priamo Carta nel WPT Prime ME di Sanremo due mesi fa. Per Sposato, invece, c’è il miglior piazzamento di sempre, superiore al 4° posto ottenuto nel Main Event delle France Poker Series di Parigi edizione luglio 2023 (torneo poi vinto dall’italiano Lorenzo Arduini). LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT