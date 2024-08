Retegui alla cura-Gasperini: Spalletti ringrazia. Perché è l’acquisto giusto per l’Atalanta

Mateo Retegui è l’attaccante che l’Atalanta ha scelto per sostituire l’infortunato Scamacca. Un incrocio che si ripete quello fra i due centravanti che già in Nazionale, nel corso di questa estate, si sono giocati il posto nella squadra di Spalletti. “Scamacca è più estroso, ti puoi aspettare qualsiasi numero, anche l’errore, è più istintivo. Retegui è più lineare ma quando gli capita la palla da sfruttare non la manca, è più naturale. Sono entrambi calciatori forti” – disse di loro proprio il ct.

L’Atalanta ha chiuso con il Genoa un’operazione da 22 milioni più 3 di bonus a determinate condizioni. Che dire del suo acquisto? Parliamo di un giocatore che non arriva con il posto assicurato, se non altro perché è difficile dire chi lo abbia agli ordini di Gasperini.

La cura-Gasperini: serve tempo, ma è pronto.

L’impressione però è che difficilmente la Dea potesse trovare ad un minor costo, in minor tempo, un giocatore già così pronto. Non sarà pronto a garantire un certo numero di gol magari, perché quello lo dovrà dimostrare lui sul campo, ma sicuramente è pronto a sfruttare l’occasione di giocare in una squadra che gli può garantire ogni partita un certo numero di palle-gol.

La cura-Gasp difficilmente fallisce con quelli che sono disposti ad ascoltare. E la cattiveria agonistica con la quale Mateo è arrivato in Italia lascia pensare che ci siano tutte le carte in regola per assistere ad un matrimonio che possa funzionare. Non subito, magari: gli servirà tempo per entrare negli schemi dei bergamaschi. Ma nel frattempo dovrà essere bravo a sfruttare la sua maggior qualità, quella del grande istinto sottorete.

Retegui ed i numeri.