Una tragedia che sconvolge tutti: è morto durante la gara

Una terribile tragedia è accaduta durante un evento sportivo in Texas. Tragica la dinamica della scomparsa di un atleta in gara

La passione per lo sport può essere davvero fortissima e può spingere a fare sacrifici importanti, arrivando anche a mettere in alcuni casi i propri affetti in secondo piano pur di fare allenamento e raggiungere obiettivi fondamentali.

La fatica può essere tanta ma quando si riesce a vincere il peso è certamente minore, a dimostrazione di come niente sia avvenuto per caso. Anche per questo motivo è davvero difficile da accettare la morte di un atleta proprio durante una gara alla quale desiderava partecipare da anni.

Darsi pace in questi casi può essere quasi impossibile per i familiari e gli amici ma non va certamente meglio a chi ha assistito dal vivo a una tragedia irreparabile. In questi casi, poi, non può che essere naturale chiedersi se si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare un epilogo simile.

Un dramma autentico quello che si è vissuto in Texas, ai CrossFit Game, dove l’atleta serbo Lazar Dukic ha perso la vita a soli 100 metri dal traguardo di una gara in acqua senza che nessuno se ne accorgesse.

Le telecamere che stavano riprendendo l’evento hanno immortalato il momento in cui il serbo è sparito nelle acque e non è più riuscito a risalire. Solo a gara finita è stato lanciato l’allarme. Tutti gli atleti avevano terminato la propria nuotata (era prevista una gara di 5,6 chilometri) ma non lui. Nuotatori, giudici e personale non riuscivano a darsi una spiegazione. Osservando le immagini però tutto è stato purtroppo più chiaro.

Il serbo era partito bene poi era stato costretto a rallentare. Nessuno si era preoccupato, pensando che quello potesse essere solo un calo di forma, non legato ai primi segni di malessere. Lazar non è riuscito a chiedere aiuto mentre si stava sentendo male ed è stato inghiottito dalle acque. Le sue ricerche sono iniziate grazie al supporto dei sommozzatori ma era ormai troppo tardi.

Lazar Đukić, a renowned Serbian CrossFit athlete, is tragically presumed to have passed away at the 2024 CrossFit Games after disappearing under the water approximately 100 meters from the finish line.

Witnesses reported that he appeared to be struggling during the swimming… pic.twitter.com/F4b1mwEiIK

— Morbid Knowledge (@Morbidful) August 8, 2024