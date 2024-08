Conto alla rovescia per Schumacher: offerte inaudite per averla, è proprio la sua

I tifosi dell’ex pilota tedesco possono iniziare a sognare. Scatta il conto alla rovescia, è proprio quella di Michael Schumacher

Ogni tifoso della Ferrari non può non guardare al passato con una dolce malinconia, soprattutto quando si parla di Michael Schumacher. Un pilota dal talento infinito, in grado di sovvertire i valori in pista e riportare al vertice una scuderia che, da oltre 16 anni, era sempre stata battuta dagli avversari.

Dal 2000 al 2004 Michael fu fenomenale. Dopo anni di duro lavoro con meccanici e ingegneri della Ferrari, Schumi ha dominato nei primi anni del nuovo millennio, segnando record su record. È ancora oggi – al pari di Lewis Hamilton – il pilota con più mondiali vinti, ben sette.

Allo stesso modo lo stupore e il dolore si sono uniti quel maledetto 29 dicembre 2013, quando poco dopo un anno dal suo ritiro dalle corse Michael fu vittima di un tremendo incidente che quasi lo uccise e che ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Non si sa praticamente nulla sul suo attuale stato di salute se non che sua moglie Corinna, per fare fronte alle enormi spese mediche accumulate negli anni, è stata in più occasioni costretta a vendere preziosi cimeli di famiglia. Non è un cimelio di proprietà di Schumacher ma un simbolo del suo passato, quello che sarà messo all’asta nei prossimi giorni.

È Il sogno dei tifosi: Schumacher, scatta l’asta milionaria

Una delle annate più memorabili per la Ferrari e Michael Schumacher è stata certamente quella del 2002. L’anno nel quale il tedesco divenne campione del mondo per la terza volta con la Scuderia di Maranello, la sua quinta personale. In quella stagione, Schumi ha guidato una monoposto velocissima e affidabile che gli permise di trionfare in undici dei diciassette GP a disposizione.

Nei primi due, Australia e Malesia, Michael ha gareggiato non con la F2002 (subentrata al terzo GP di Interlagos, in Brasile) bensì con la F2001b, la vettura che l’anno prima aveva distrutto ogni tipo di concorrenza. Ed è proprio questa monoposto che finirà in vendita nell’asta allestita da RM Sotheby’s ad un prezzo decisamente clamoroso Si parla, infatti, di una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di dollari per quella che è stata insieme alla F2004 una delle monoposto più amate dai tifosi.

Con quella Ferrari, Schumacher è partito dalla seconda posizione nel GP di Australia ma in gara fu spietato con la vittoria davanti al grande rivale Juan Pablo Montoya. A Sepang, invece, con la F2001b ha centrato la 150esima pole position della storia della Ferrari. Nel GP, tuttavia, a sorpresa a trionfare fu suo fratello Ralf, con Montoya di nuovo secondo e Michael sul gradino più basso del podio.

La Ferrari all’asta si caratterizza per un motore Ferrari 050 v10, cilindrata 2.997 per centimetro cubo e una potenza di ben 840 cavalli. Un bolide che in pista fece impazzire i rivali del Cavallino Rampante. Ora gli appassionati possono comprarlo anche se a quelle cifre è un sogno per pochissimi.