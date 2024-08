Milan, Fonseca: “Manca un solo giocatore al nostro mercato. Il mediano è Fofana”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in conferenza stampa al termine di Milan-Monza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il feeling è molto positivo. Oggi era la prima partita, con i nostri tifosi è stato molto positivo. Abbiamo cinque settimane di lavoro, abbiamo tanto da lavorare e da migliorare. Cominciamo a vedere cose che sono le idee del nostro gioco, ma dobbiamo continuare a lavorare. Il Milan vuole dominare, vuole recuperare il pallone più alto. Non mi aspettavo di far tutto bene ora, ma qualcosa già si vede”.

MERCATO – “Manca un solo giocatore al nostro mercato. Tutti gli altri che vogliamo sono già con noi. Devo confessare che dobbiamo fare delle uscite. Per Kalulu stiamo vedendo cosa è meglio per la squadra e per il giocatore. Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo“.

JOVIC – “Non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato queste settimane, mi è piaciuto molto”.

MORATA – “Morata lavora tanto con la squadra, sia offensivamente che difensivamente. Non ha lavorato tanto con noi, ma ha giocato bene. È la prima volta che lavoro con Saelemaekers, tutti dicono che è diverso. Non so se è vero, ma mi piace. Lavora in più posizioni e sempre bene. Fa buone scelte con la palla, voglio rimanga con noi”.

LIBERALI – “I giovani come Liberali, Zeroli fanno parte della prima squadra. Lavoriamo insieme al Milan Futuro, il problema è che abbiamo tanti giocatori, adesso. Non abbiamo tanto spazio per giocatori come lui. Però quando abbiamo spazio è importante farli giocare con noi, serve a farli crescere. Penso che abbiano qualità. Tutti lo hanno dimostrato in queste cinque settimane. Dobbiamo stare attenti a loro”.