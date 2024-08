Napoli, tutto su Gilmour del Brighton

Sono ore concitate in casa Napoli con il club azzurro che dopo l’affare saltato per Marco Brescianini con il Frosinone, rinforzerà la rosa a disposizione di Antonio Conte con altri tre rinforzi. Romelu Lukaku, David Neres e soprattutto Billy Gilmour, che nell’ultima stagione con il Brighton ha totalizzato 41 partite tra Premier League e coppa con la maglia dei Seagulls impreziosite da 2 assist.

Operazione con il club inglese da poco più di 12 milioni circa con altri due centrocampisti che dovrebbero lasciare il Napoli: Folorunsho nel mirino della Lazio e Gaetano sempre più vicino al ritorno a Cagliari.

Il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, è al lavoro per accontentare le richieste di mercato del suo allenatore dopo lo scialbo 0-0 contro il Modena in Coppa Italia con i partenopei che hanno superato il turno soltanto dopo i calci di rigore. Restano sempre in orbita del Napoli l’attaccante del Chelsea e l’esterno del Benfica per cui il presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe spendere complessivamente circa 60 milioni di euro.