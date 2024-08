Sainz-Leclerc: l’annuncio a sorpresa che scuote la Ferrari

Arriva un annuncio pazzesco che riguarda Sainz e Leclerc. Tra i due, la scelta è stata fatta. Il verdetto è eloquente

La situazione in casa Ferrari non è mai stato tanto complicata e, in tal senso, la pausa estiva è arriva probabilmente nel momento giusto. ll team ora sta lavorando a testa bassa a nuovi miglioramenti che, per forza di cose, dovranno arrivare nell’ormai prossimo GP d’Olanda.

Max Verstappen rimane il grande favorito per la vittoria finale anche se, al momento, la sua Red Bull non è la vettura più veloce e affidabile in pista. I miglioramenti eccezionali di McLaren prima e Mercedes poi hanno oscurato anche la Ferrari che di suo sta faticando moltissimo. Il pacchetto di aggiornamenti di Barcellona ha rovinato tutto o quasi e così Vasseur è dovuto ripartire da zero. Un peccato visto che l’inizio dell’annata per la ‘Rossa’ pareva decisamente promettente. Ci sarà dunque da lottare molto per risalire la classifica.

Allo stesso modo al centro dell’attenzione negli ultimi tempi è finito Carlos Sainz, destinato a lasciare la Ferrari al termine dell’annata. Un divorzio che lo spagnolo, per sua stessa ammissione, non avrebbe mai voluto. L’accoppiata con Leclerc si è rivelata spesso efficace anche se non è mai bastato per concorrere alla vittoria né del mondiale costruttori né di quello piloti. Un parallelismo tra i due è stato sempre inevitabile e l’annuncio giunto qualche ora fa ha fatto sprofondare le quotazioni del talento monegasco.

Leclerc, che mazzata dall’ex pilota: verdetto emblematico

Quando apre bocca, le sue parole fanno inevitabilmente rumore. Schietto, polemico, spesso controcorrente. Questo è Jacques Villeneuve che ancora una volta è intervenuto sull’attualità della Formula 1, parlando a ‘InstantCasino’ di diversi temi. Su tutti la Ferrari e il rendimento dei suoi piloti.

L’ex pilota della Williams, campione del mondo nel 1997 al termine di un duello con Schumacher, ha spiazzato tutti con dichiarazioni che tendono ad esaltare Sainz sminuendo – invece – Leclerc. Un controsenso, se si pensa che lo spagnolo è stato scaricato dalla Ferrari in favore di Hamilton mentre Leclerc ha ancora diversi anni di contratto con la scuderia di Maranello.

“Dopo la vittoria di Montecarlo, Leclerc ha sofferto parecchio la pressione. Era molto importante vincere lì. Ma successivamente il peso della vittoria si è fatto sentire”, questo l’inizio della riflessione di Villeneuve che poi rincara la dose con parole di elogio a Sainz. “La Ferrari si è messa in una posizione sbagliata che li ha fatti crollare – prosegue l’ex pilota – Sainz regge molto meglio la pressione. Leclerc, invece, deve pretendere una maggiore concentrazione da parte della squadra”.

Una spiegazione che, seppur parecchio discutibile, spiegherebbe il calo del monegasco che oltre a tante sfortune è incappato da qualche settimana a questa parte in non pochi errori in pista. Per Villeneuve, comunque, non ci sono dubbi. La Ferrari ha lasciato andare via Sainz troppo in fretta.