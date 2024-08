Bologna, Alexsandro può essere il rinforzo giusto per il reparto arretrato

Il Bologna lavora tra campo e mercato. Sul terreno di gioco il tecnico Vincenzo Italiano sta cercando di imprimere nel gioco dei suoi ragazzi l’andamento tattico già avuto a Firenze. Dunque una riaggressione più incisiva, tanto lavoro sugli esterni, con cross costanti e una pressione offensiva maggiormente attiva. Insomma, da Motta a Italiano il gioco cambia in entrambe le fasi.

Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato: l’affare Logan Costa si complica, dunque si cerca una nuova soluzione, che porta al nome di Alexsandro. Il centrale mancino del Lille è il nome che sta prendendo quota soprattutto dopo il ‘no’ di Hummels. Quali saranno le prossime mosse?

Alexsandro può essere un ottimo tassello per rinforzare il pacchetto arretrato. Vincenzo Italiano predilige una pedina funzionale allo sviluppo costruttivo. Partire dal basso è sempre stata una chiave ontologica per l’andamento globale del gioco del tecnico ex Fiorentina.