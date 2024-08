Champions League, svelate le fasce delle cinque italiane ai sorteggi

In attesa dell’ultimo turno, sta per entrare nel vivo la moderna Champions League: niente più gironi da 8, ma girone unico con 8 sfide a cui poi seguiranno playoff, ottavi, quarti, semifinali e finali. Il 29 agosto ci sarà il sorteggio: ieri un’altra buona notizia per l’Italia grazie all’eliminazione dei Glasgow Rangers contro la Dinamo Kiev. Il Milan sarà in seconda fascia con Juventus e Atalanta, l’Inter in prima mentre il Bologna in quarta: nessun derby italiano.

LE PARTITE IN PROGRAMMA NEL TERZO TURNO

Lille-Slavia Praga

Salisburgo-Dinamo Kyev

Young Boys-Galatasaray

Midtjyand-Slovan Bratislava

Bodo/Glimt-Stella Rossa

Malmoe-Sparta Praga

LA PRIMA FASCIA