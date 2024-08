Juventus, apertura di Conceição ai bianconeri: il punto sull’operazione

Arrivano importanti aggiornamenti su Francisco Conceição, che ha aperto ad un trasferimento alla Juventus con il Porto che ha l’obbligo di effettuare una cessione per il FFP. Nell’ultima stagione ha messo a segno 5 gol e 4 assist in 27 partite di campionato, con il figlio d’arte che spesso e volentieri è entrato dalla panchina.

Bianconeri al lavoro con i Dragoes per trovare un’intesa per accelerare una delle operazioni fortemente voluta da Thiago Motta. Con Pierre Kalulu in fase di definizione e Teun Koopmeiners principale obiettivo per la trequarti, la Vecchia Signora si guarda attorno per rinforzare le fasce con il nome di Nico Gonzalez della Fiorentina sempre da seguire.

L’operazione dovrebbe intavolarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il Porto ha resistito agli assalti per Wenderson Galeno e ora potrebbe cedere proprio Francisco Conceição ai bianconeri, con i portoghesi che lo valutano tra i 30-35 milioni.