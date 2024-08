ESCLUSIVA SI Inter, anche il Lipsia osserva il baby Tomas Palacios: la situazione

L’Inter, come vi abbiamo raccontato ieri, osserva il talento argentino Tomas Palacios. Classe 2003 attualmente in forza all’Independiente Rivadavia in prestito dal Talleres.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, su di lui ha posato gli occhi anche il Lipsia in Germania, club notoriamente attento ai giovani prospetti in rampa di lancio che fa parte del gruppo Red Bull. Al momento non risultano offerte formali fatte dai nerazzurri, che stanno dunque monitorando la situazione intorno al difensore, che in Patria definiscono come uno dei migliori prospetti nel ruolo. E’ noto che Oaktree spinga per far arrivare dal mercato giocatori futuribili, piuttosto che quelli già in fase calante e in questo senso Palacios risponderebbe perfettamente alla linea intrapresa dalla proprietà, pur se sarebbe chiaramente un giocatore da svezzare, almeno inizialmente.