Milan, sempre più Fofana: l’assist di Fonseca dopo il Monza

Dopo aver chiuso le operazioni Alvaro Morata, Strahinja Pavlović ed Emerson Royal, la dirigenza del Milan è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Il centrocampo: l’assist è arrivato direttamente dal tecnico rossonero che si è sbilanciato dopo la vittoria nel Trofeo Berlusconi contro il Monza.

Dopo l’addio a Franck Kessié, il club di Via Aldo Rossi non è mai riuscito a sostituire a dovere l’ivoriano e i rossoneri sono pronti ad accelerare con il Monaco per Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, valutato poco più di 30 milioni di euro e con il Diavolo che spinge per chiudere l’operazione dopo aver trovato l’accordo con l’entourage sull’ingaggio.

Nelle ultime ore i rossoneri hanno anche chiuso un’operazione in uscita con Pierre Kalulu che verrà ceduto alla Juventus per poco più di 20 milioni di euro complessivi con i rossoneri che avranno un percentuale sulla futura rivendita sul difensore.