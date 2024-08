Gudmundsson, Fabio Silva, Nico Gonzalez: pronto il valzer sull’asse Genova-Firenze-Torino

Tre operazioni con tre calciatori che potrebbero cambiare squadra nelle prossime ore: il calciomercato si scalda sull’asse Genova-Firenze-Torino, un domino che non appena verrà sbloccato scatenerà altre due manovre.

Il tutto dipende dalla cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina: con l’acquisto da parte dei viola dell’islandese, il Genoa a sua volta chiuderà per Fabio Silva del Wolverhampton che sbloccherà l’affare Nico Gonzalez–Juventus.

La dirigenza del Grifone, però, al momento, non sarebbe ancora stata soddisfatta dall’offerta del club del Presidente Commisso che spinge per accontentare le richieste di Mister Palladino dopo gli arrivi di Pongracic, Kean, Colpani, De Gea e Richardson. Il club rossoblù non vuole farsi trovare impreparato nonostante per Gudmundsson Firenze e la Conference League rappresentano un passo in avanti per la sua carriera dopo l’importante stagione in Serie A.

Non appena verrà tutto definito con il Genoa che avrà praticamente bloccato l’erede dell’islandese partirà il valzer di mercato!