Mbappé dopo Real-Atalanta: “Esordio con gol, un sogno diventato realtà”

Al termine della sfida in Supercoppa Europea fra Real Madrid e Atalanta, finita 2 a 0 per i blancos grazie alle reti di Valverde e Mbappé, proprio l’attaccante francese è intervenuto a Sky Sport per commentare la sfida da lui chiusa con la rete sull’assist di Bellingham.

Cosa significa per te esordire con gol nella Supercoppa? E’ un sogno?

“Sì, è un sogno diventato realtà. Sono felice di aver iniziato a giocare nel miglior club del mondo. E’ una grande serata e per un attaccante è importante fare subito gol”.

Come ti trovi con Vinicius? Vi siete scambiati spesso posizione con lui, Bellingham e Rodrygo.

“Il mister vuole questo, vuole che ci muoviamo, ma ci lascia molta libertà su cosa fare in campo. E’ un piacere giocare con giocatori così”.

Cosa ti ha detto Ancelotti in questi primi giorni?

“Parliamo di tutto, di calcio, ma non solo. Viene tutto semplice in un club così e con un allenatore come lui”.