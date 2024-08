Inzaghi scopre le carte: dal vice-Bastoni “importante” ai 5 attaccanti, il punto sul mercato

Nel corso del pomeriggio il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani alle 18:30 a Marassi, contro il Genoa. L’occasione per fare il punto sulle ambizioni rinnovate dei nerazzurri in ottica Scudetto, ma anche per carpire informazioni sulle intenzioni della società riguardo a quello che ancora potrebbe muoversi sul mercato.

Difesa: “Serve un giocatore importante”.

Importanti le parole che il tecnico spende per il prossimo innesto in difesa, solo all’apparenza di routine, ma che in realtà svelano un particolare. Eccole: “Noi siamo stati bravi a tenere l’ossatura dello scorso anno, in più abbiamo messo dentro ottimi giocatori: sappiamo di avere ancora qualcosa da ultimare, ci manca un giocatore visto l’infortunio di Buchanan ma anche oggi ne abbiamo parlato con la dirigenza. Ho la fortuna di avere dirigenti capaci, sanno che lì dobbiamo mettere un giocatore importante”.

Insomma, se è noto che l’Inter cerchi un vice-Bastoni e che il profilo debba essere “futuribile”, ora il tecnico fa capire che si aspetta un giocatore che sia ancora di un certo rilievo. Non si parla chiaramente di un top player, ma il club è consapevole che pur se arrivando con il ruolo di seconda linea, chi arriverà dietro dovrà essere anche pronto o comunque dal sicuro potenziale.

Attacco: 5 attaccanti in attesa di capire se esce qualcuno.

Anche sul reparto avanzato Inzaghi rivela una notizia che era già circolata e che ora diventa ufficiale, ovvero che l’Inter al momento pensa di mantenere 5 attaccanti: “Sono state fatte delle valutazioni insieme al club” – ha spiegato l’allenatore – “abbiamo scelto in questo momento di rimanere così, con i cinque attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione fino a fine mese, in questo momento ci sentiamo ben coperti: abbiamo un reparto che ci convince, ci manca un difensore sinistro che stiamo cercando di individuare. Il mercato è complicato per tutti”. Insomma, se oggi Inzaghi non può dire di più, è chiaro che le sue parole vadano lette aggiungendoci un “per ora” che lui non può dire. Insomma, se qualcuno dovesse uscire, va tenuto conto che l’Inter sta ragionando sull’avere comunque 2 giocatori alle spalle di Lautaro Martinez, Thuram e Taremi.