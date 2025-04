Inter, Inzaghi: “Non capisco il perché del gol annullato. Lautaro? Dubito che lo avremo a disposizione”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo il pareggio nella semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. “C’è grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto una grande gara, il gol annullato ma non capisco il perché. C’è rammarico ma consapevolezza di aver tenuto testa alla squadra più forte al mondo. Questi episodi possono fare la differenza, ma non cambia cosa provo per questi ragazzi.

Siamo stati costretti ad abbassarci, specialmente all’inizio. Abbiamo fatto però un secondo tempo di altissima qualità. Conosciamo il Barca, sappiamo come giocano e che tattica adottano. È una strategia che paga, rischiosa ma con cui hanno fatto 150 gol in stagione. Lautaro ha avuto un problemino, veniva da otto partite consecutive. Ne abbiamo avuti tanti quest’anno. Non avendo Thuram, neanche Taremi ci siamo dovuti adeguare. A proposito: complimenti a Taremi, ha detto una grande partita. Dubito che avremo Lautaro a disposizione”.