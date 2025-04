Inter, Carlos Augusto a SI: “Abbiamo dimostrato che possiamo andare in finale”

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, è intervenuto in mixed zone ai microfoni di Sportitalia per commentare lo spettacolare 3-3 fra i nerazzurri ed il Barcellona in semifinale di Champions League: “E’ stata una grande prestazione da parte dell’Inter. Tutti uniti, dobbiamo continuare così a lavorare tutti assieme. E’ stato un grande risultato, tutti hanno lavorato bene”.

Ci sono rimpianti?

“E’ chiaro che quando vai sul 2-0 così, sappiamo la loro forza, potevamo gestire meglio, ma ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo dimostrato la nostra forza, del nostro gruppo, è difficile giocare contro una squadra così, ma possiamo andare in finale”.

Hai parlato con Lautaro?

“E’ il nostro capitano, farà di tutto per essere con noi fino alla fine”.

E’ spaventoso marcare Yamal?

“E’ un grande calciatore, ha 17 anni, ma tanta qualità e uno contro uno, ma davvero possiamo tenerli come squadra”.

Servirà San Siro martedì?

“Niente da dire a loro perché sono sempre stati al nostro fianco, sarà una grande partita martedì e ci servirà il loro aiuto”.

Siete venuti qui fra le critiche…

“Chiaro che in questi momenti arrivino critiche, è normale, ma abbiamo dimostrato la nostra forza. Anche con la stanchezza”.