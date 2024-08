Juve, nuovo ciclo: Yildiz al centro del villaggio, Chiesa fuori rosa

Kenan Yildiz al centro del villaggio, Federico Chiesa fuori e con pochi margini per rientrare. La Juve viaggia spedita nella costruzione del nuovo ciclo, senza sconti e trattamenti di riguardo per chi non si adegua alle condizioni poste da Giuntoli e Scanavino per garantire la competitiva alla rosa affidata a Thiago Motta tenendo d’occhio i conti. Ebbene, Yildiz ha accettato la proposta di rinnovo con adeguamento del contratto, liberando una somma sulla quale club ed entourage non si trovavano d’accordo sotto forma di bonus. Così, per il turco è pronta la maglia numero 10. Chiesa, invece, va dritto fuori rosa, in attesa di una soluzione last minute sul mercato per evitare di vivere una stagione da fuori rosa. L’attaccante fin qui si è allenato con la squadra agli ordini di Thiago Motta, ora si aggregherà agli altri compagni ritenuti in esubero e sul mercato. A questo punto la cessione sembra essere l’unica soluzione possibile.

FONTE – Giovanni Albanese