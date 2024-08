L’annuncio arriva a sorpresa: Leclerc stupisce su Hamilton

Parole inaspettate quelle di Charles Leclerc: l’annuncio del pilota monegasco ha spiazzato anche Hamilton, suo futuro compagno di squadra

Charles Leclerc non sta vivendo di certo una delle sue migliori stagioni in Formula 1. Il talento monegasco, dopo l’exploit di Monaco, è finito in un loop negativo di eventi, più o meno legati alle prestazioni deludenti della sua SF-24 dopo gli ultimi aggiornamenti forniti da Maranello.

La pausa estiva in tal senso servirà a ricaricare le batterie e a riflettere per sperare in una difficile rimonta rispetto ai suoi grandi rivali, Max Verstappen su tutti. Il presente, dunque, salvo miracoli non riserverà momenti memorabili per Charles e la Ferrari. Ma il futuro almeno sulla carta sembra poter sorridere. Perché ad inizio 2025 a Maranello arriverà Lewis Hamilton. Un sette volte campione del mondo che tenterà in ogni modo, al fianco del monegasco, di riportare la Ferrari dove gli compete ovvero in vetta al mondiale, piloti e costruttori.

Lo scorso 1 febbraio, il mondo della Formula 1 è stato letteralmente sconvolto: l’annuncio di Lewis con la Ferrari e, al contempo, l’addio di Sainz che dopo anni più che positivi a Maranello ha deciso adesso di accasarsi in Williams. Costante invece nel suo percorso col Cavallino Rampante è proprio Leclerc che ha lasciato di stucco milioni di fan con le sue recenti parole che incorniciano il momento ma soprattutto riguardano l’approdo di Hamilton a Maranello.

Hamilton-Leclerc, che sorpresa: Charles lo ha ammesso

Ai microfoni di ‘Motorsport.com’ Charles Leclerc è tornato a parlare e lo ha fatto soprattutto riguardo all’ormai certo approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, a partire dal 2025. Il monegasco si è lasciato scappare qualche retroscena, oltre a lanciare un messaggio non troppo indiretto nei confronti del 39enne di Stevenage.

“Da un pò si respirava nell’aria la possibilità che arrivasse Lewis ma senza le conferme ufficiali del caso non si può essere sicuri. L’interesse era reciproco, lo sapevo. Di solito è assai probabile che si arrivi ad un accordo”. Il #16 della Ferrari si appresta dunque a formare una delle accoppiate – almeno sulla carta – più forti, affascinanti e promettenti che non si vedevano da tempo in Formula 1. Charles ha ribadito come tutti siano stati sinceri e aperti nei suoi confronti, proprio per quel che riguarda la sostituzione di Sainz con Hamilton.

Ma che vantaggi potrebbe portare Hamilton alla Scuderia di Maranello, al di là delle pure prestazioni in pista? Con la solita schiettezza che lo contraddistingue Leclerc non si è tirato indietro e ha detto apertamente: “L’annuncio di Lewis in Ferrari può essere considerato rassicurante perché prendere un pilota come lui è un segnale forte. Una scelta positiva, perché Lewis potrebbe facilitare l’arrivo in squadra di persone molto talentuose“.

Leclerc non ha nascosto una punta di amarezza per l’addio di Sainz con cui al di fuori della pista si è instaurato un buon rapporto: “Sono felice del modo in cui ho lavorato con Carlos, è un pilota incredibile e abbiamo superato insieme momenti difficili in Ferrari. Se stiamo migliorando è anche grazie al suo contributo. Ma se si unisce al team un sette volte campione del mondo come Lewis, non può non essere una buona notizia. Molto motivante”.