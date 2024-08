Milan, Fonseca: “Mercato chiuso. Kalulu, Fofana, Pavlovic e la formazione col Torino…”

La conferenza stampa di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, in vista del match di domani sera contro il Torino. “Sensazioni? Molto molto positive, sin dal primo giorno. Oggi anche più positive. I giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma quello che posso dire è che siamo pronti, la squadra è pronta per iniziare il campionato con fiducia totale, sentimenti positivi e grande ambizione. Vogliamo già giocare domani con la nostra identità, mostrandola subito ai tifosi. Era difficile immaginare di avere queste sensazioni con sole cinque settimane di lavoro, non mi aspettavo che i giocatori prendessero subito le nostre idee. Sono molto molto soddisfatto e molto molto fiducioso per domani”.

NUOVO MILAN – “C’è stato un grande cambiamento, è diversa la nostra forma di pensare e di giocare le partite. Non voglio dire che la partenza sarà dal primo posto, ma siamo vicini al primo posto per partire in questa gara. Fofana? Aspetterò gli esami medici, poi parlerò. Dico solo che sono soddisfatto dell’arrivo dei giocatori. Loftus-Cheek può anche giocare da mediano, oltre che da trequartista”.

SCUDETTO – “È presto per dire se sia il gruppo più forte che abbia mai allenato, ma è molto forte. Non cambio ciò che ho detto alla prima conferenza: noi siamo qui per vincere. Ogni giorno che passa ho più fiducia in questo. Non ho altra forma di vedere le cose: siamo qui per lottare per lo Scudetto”.

MERCATO IN ENTRATA – “No. Con l’arrivo di Fofana il mercato è chiuso in quanto ad arrivi. Dobbiamo far uscire giocatori, perché ora siamo tanti e non è facile lavorare con tanti giocatori”.