Napoli, David Neres sempre più azzurro: il mercato dei partenopei si accende

Il profilo di David Neres è da diverse settimane il preferito per rinforzare la fascia azzurra, dopo che il mercato del Napoli si è fermato dopo gli arrivi di Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno. L’ex Ajax ha dato priorità ai partenopei in attesa di trovare un accordo con il club e con l’entourage del brasiliano che potrebbe lasciare il Benfica in questa sessione di mercato.

La valutazione che il club azzurro dà a Neres è di circa 25 milioni, il diretto interessato ha completamente sposato il progetto tecnico di Antonio Conte con i lusitani che hanno abbassato l’iniziale richiesta di 35 milioni più bonus

Il DS Giovanni Manna pronto ad accontentare le richieste del tecnico salentino in attesa di trovare una quadra anche per l’attacco con Romelu Lukaku che rimane il primo nome per rinforzare il reparto offensivo con gli azzurri che dovranno anche trovare una soluzione per Victor Osimhen.

L’assist è arrivato qualche giorno fa anche dal tecnico delle Aquile Roger Schmidt, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine della sfida persa per 2-0 contro il Famalicão. “Neres può vincere i duelli, sa dribblare, ma la situazione è molto chiara. Il giocatore vuole andare via, ci sono colloqui concreti con il nuovo club. I club sono in contatto e ho bisogno di giocatori che si impegnino al massimo”.