Primavera 1, Inter-Bologna in diretta streaming su Sportitalia

Tra poco meno di 20 minuti, via al Campionato Primavera 1 di Inter e Bologna. Le squadre di Zanchetta e Rivalta scendono in campo per la sfida della 1^ giornata della stagione 2024/25.

Queste le formazioni:

INTER: Calligaris Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Lavelli, Quieto, Bovo, Motta, Garonetti, Topalovic, De Pieri. All. Zanchetta.

BOLOGNA: Happonen, De Luca, Mangiameli, Menegazzo, Ravaglioli, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Tonin, Karlsson. All. Rivalta.

Link qui per vedere la gara in streaming sul sito di Sportitalia oppure in diretta sul canale 60 del digitale terrestre.