Atletica, sfida lanciata a Lyles: “Lo batto anche con la mascherina”

Un atleta di rilevanza internazionale ha voluto subito lanciare la sfida a Noah Lyles, l’uomo più veloce al mondo e medaglia d’oro olimpica

Uno degli atleti maggiormente apprezzati alle Olimpiadi di Parigi 2024, conclusesi pochi giorni fa, è senza dubbio Noah Lyles, il velocista statunitense che ha avuto il merito di polverizzare la concorrenza e conquistare una splendida medaglia d’oro nei 100 metri maschili.

L’atleta nativo della Florida ha chiuso la finale col tempo di 9″79, battendo al fotofinish il giamaicano Kishane Thompson e diventando, di fatto, il nuovo uomo da battere sui 100 metri. Lyles ha tolto la medaglia dal collo del predecessore, il nostro Marcell Jacobs che a Tokyo 2020 era riuscito a sorprendere tutti vincendo quella che è la gara simbolo dell’atletica ai Giochi.

Oltre all’oro nei 100, Lyles ha vinto anche il bronzo nei 200 metri nonostante avesse contratto il Covid e gareggiato con la febbre a 39°. Una doppia impresa che fa dello statunitense uno degli atleti simbolo dell’atletica leggera attutale. Tuttavia, c’è chi minimizza i traguardi di Lyles, proprio da oltreoceano.

Il campione di NFL sfida Lyles: chi sarà il più veloce?

Il nome di Noah Lyles è dunque sulla bocca di tutti, soprattutto negli States. A riguardo, un altro grande sportivo, considerato tra gli atleti più veloci e scattanti dello sport statunitense, ha voluto lanciare un guanto di sfida allo sprinter classe ’97.

Parliamo di Tyreek Hill, il campione di football americano che da molti è giudicato come il giocatore più veloce della NFL. Non a caso viene soprannominato il ‘ghepardo’ dai suoi compagni e tifosi dei Miami Dolphins. In diretta televisiva Hill ha voluto punzecchiare il campione olimpico, sfidandolo nel suo habitat migliore: i 100 metri.

“Sono sicuro che batterei Lyles sui 100, magari non di molto. Ma sono certo che posso farlo anche indossando una mascherina anti-Covid”, ha ironizzato il fuoriclasse della NFL, facendo riferimento proprio al contagio da Coronavirus che ha colpito Lyle prima della finale dei 200 metri. Una scena che non ha convinto molto il pubblico americano, così come Hill.

La provocazione di Tyreek Hill ha raccolto consensi anche tra i suoi tifosi. In tanti sui social hanno appoggiato la sfida, scommettendo forte sul wide receiver dei Dolphins, convinti che farebbe mangiare la polvere a Lyles. Quest’ultimo non ha risposto. Di certo, sarebbe davvero una bella sfida.