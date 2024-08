Parma, la trequarti fantasia per la prima del ritorno in A

Il Parma di Pecchia si prepara all’esordio di questa sera contro la Fiorentina. I ducali tornano in massima serie dopo tre anni di cadetteria e le intenzioni da costruire sono subito battagliere. In chiave schieramento possibile un 4-2-3-1 con Bernabé, Mihaila e Man alle spalle di Bonny. Appuntamento rilevante per i tifosi e il presidente Krause si è detto emozionato per questo comeback. Subito un test significativo contro la Fiorentina di Palladino.

Probabile formazione (4-2-3-1): Suzuki – Coulibaly, Balogh, Osorio, Valeri – Sohm, Estevez – Man, Bernabè, Mihaila – Bonny. All. Pecchia.