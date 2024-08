Tennis, Djokovic nel mirino anche dopo l’oro olimpico: “Sei un perdente”

Novak Djokovic continua a far parlare di sé e stavolta l’attacco è di quelli forti Parole durissime da parte dell’ex campione di tennis

Reduce dall’oro conquistato alle Olimpiadi di Parigi, Novak Djokovic si è preso un periodo di meritato riposo e tornerà in campo direttamente a New York per giocare lo US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in scena dal 26 agosto all’8 settembre aiFlushing Meadwos.

In attesa di rientrare, Nole continua a far parlare di sé appassionati ed addetti ai lavori, alle prese con uno dei dibattiti più controversi da dieci anni a questa parte. Quello relativo a chi sia il GOAT, ovvero il tennista più forte di tutti i tempi. Ovviamente i fan sfegatati del nativo di Belgrado non hanno dubbi: per loro è Djokovic il tennista migliore di sempre.

Una versione condivisa anche da molti appassionati neutrali ma non di certo da coloro che i successi del serbo proprio non riescono a mandarli giù. I cosiddetti detrattori che – stranamente – sono tantissimi e, purtroppo, non si limitano al solo dissenso. Un pò come accaduto spesso a Sinner, sempre criticato dopo ogni passo falso o episodio controverso.

Djokovic campione olimpico ‘maltrattato’. Arriva un ex tennista in sua difesa

Ci sono alcuni haters, infatti, che riservano a Djokovic insulti ed accuse di ogni genere. Anche gravi a tal punto che, nelle ultime ore, diversi rappresentanti del mondo della racchetta si sono sentiti in dovere di spezzare una lancia in favore di Nole. È il caso di quanto fatto da Andy Roddick, ex tennista numero uno al mondo, campione allo US Open 2023, nonché tre volte finalista di Wimbledon sempre sconfitto da Federer.

Durante il suo podcast, Served with Andy Roddick , l’ex tennista americano ci ha tenuto a rispondere ai detrattori del serbo senza usare mezzi termini. “Non vedevo Novak così emozionato da molto tempo. Vincere il suo settimo Wimbledon non ha suscitato alcuna reazione del genere… il suo corpo tremava. Se non puoi godertelo, dovresti ritirarti dallo sport per sempre. Non mi interessa la popolarità, mi interessa il rispetto. Se sei un tifoso che attacca Novak su Twitter, allora non meriti di guardare il tennis. Sei un perdente“.

Poche frasi, ma molto significative. Un campione come Nole andrebbe solo ammirato finché l’inesorabile scorrere del tempo non ci priverà del suo immenso talento. Quando appenderà la racchetta al chiodo, forse, sarà molto più chiaro a tutti.