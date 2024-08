Terremoto in Red Bull: a settembre dirà addio

Un clamoroso ribaltone, tra poche settimane potrebbe esserci l’addio ufficiale in casa Red Bull. Ecco cosa può accadere

Mesi complicatissimi quelli che la Red Bull ha dovuto affrontare dall’inizio del Mondiale. Solo la determinazione e il talento di Max Verstappen hanno potuto tenere a galla la scuderia austriaca che ancora oggi si ritrova favorita per entrambi i titoli Mondiali, nonostante le grandi prestazioni di McLaren e Mercedes.

Le ombre sul futuro di Verstappen lontano da Milton Keynes si fanno sempre più minacciose ma negli ultimi giorni è spuntata un’altra spiacevole situazione che pone in un comprensibile stato di ansia i tifosi della Red Bull. A complicare una situazione già di difficile gestione, si è aggiunta una questione che i tifosi della Scuderia non avrebbero mai voluto affrontare e che prelude a un possibile divorzio.

E così Helmut Marko e Christian Horner che da mesi non vivono di certo un rapporto idilliaco vista l’evidente spaccatura all’interno del team, sono chiamati a prendere una decisione che può cambiare il futuro della Red Bull e non solo. Il rischio di una separazione nel mese di settembre è concreto. Saranno giorni bollenti. ne ha parlato personalmente anche lo stesso Helmut Marko.

Red Bull, che guaio: può dire subito addio

Tsunoda e Ricciardo in Racing Bulls, Verstappen e Perez in Red Bull. Il quartetto titolare di piloti potrebbe subire variazioni non di poco conto nel 2025, a partire dalla sostituzione del messicano che già qualche settimana fam visto lo scarso rendimento ha rischiato il licenziamento immediato. Alle loro spalle, un altro pilota scalpita ovvero Liam Lawson.

Il 22enne neozelandese quando chiamato in causa in Formula 1 ha dimostrato tutte le sue capacità. Nonostante ciò, Red Bull non è stata ancora in grado di garantirgli un sedile fisso che sarebbe più che meritato. E adesso si fa strada un’ipotesi, sempre più concreta, di un addio del giovane pilota nel mese di settembre. Se non si troverà un accordo convincente per il 2025, le strade tra Red Bull e Lawson potrebbero realmente separarsi, secondo quanto riportato da ‘Espn’.

A questo punto a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Helmut Marko. Qualche giorno fa il consigliere della Red Bull ha parlato della possibilità di dare spazio a Lawson: “È un pilota che stimiamo molto e vorremmo dargli una grande occasione, la situazione è però complicata e per lui è un momento difficile. Avrete una risposta a settembre“. Tutto rimandato, questione di settimane. Ed intanto il futuro di Lawson – in un modo o nell’altro – è vicino alla decisione definitiva.