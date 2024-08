Napoli, Conte a Verona s’affida al tridente estro e fantasia

Il Napoli scende in campo questa sera a Verona per l’esordio in A targato Antonio Conte. Nella conferenza stampa di ier il tecnico ha mostrato la preoccupazione per la staticità del mercato partenopeo. In chiave formazione, considerando che Osimhen aspetta solamente la cessione, ci sarà il tridente fantasia composto da Politano, Kvara e Raspadori. Partire bene è fondamentale e il gruppo ne è consapevole.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.