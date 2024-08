Offerta inaspettata: Vettel torna in Formula 1

Arriva un’indiscrezione inaspettata a Sebastian Vettel. I tifosi sperano davvero che possa concretizzarsi. E’ davvero clamorosa

Sebastian Vettel di nuovo in Formula 1. Spunta una clamorosa ipotesi per il tedesco che ha lasciato il Circus nel 2022 quando era all’Aston Martin. Si pensava ad un ritiro definitivo almeno dalle scene della F1 per il quattro volte campione del mondo ma potrebbe non essere così. Una nuova opportunità sarebbe alle porte e la starebbe valutando seriamente.

Nel corso della sua lunga carriera, il classe ’87 è entrato in contatto con diverse figure di spicco soprattutto dal punto di vista dirigenziale, stringendo buoni rapporti un po’ ovunque. Questi poi restano e nel corso del tempo possono fare la differenza per una nuova chiamata. Come quella che starebbe per ricevere Sebastian Vettel.

Ipotesi clamorosa: Vettel torna a correre in Formula 1? L’indiscrezione

Non è una novità che dal 2026 Audi debutterà in Formula 1 rilevando la Sauber. Ciò segnerà una nuova era per la Formula 1 che, proprio in quella stagione, attuerà i nuovi regolamenti tecnici su power unit e aerodinamica delle monoposto.

I due dirigenti chiamati a guidare l’Audi in F1 sono Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, di recente annunciati. Si tratta di due volti di spicco nel mondo della F1 che hanno militato, nelle precedenti esperienze, in Ferrari e Red Bull. Entrambi hanno già avuto modo di collaborare e lavorare con Vettel e sarebbero pronti ad offrirgli la possibilità di un clamoroso ritorno in Formula 1 a partire dal 2026 proprio con il team Audi.

Binotto ha lavorato con lui in Ferrari dal 2015 al 2020, anni in cui Vettel ha provato a riportare a Maranello quel titolo mondiale che manca dal 2017. Con Wheatley, invece, i due hanno trascorsi alla Red Bull dove tra il 2010 e il 2013 Vettel ha vinto i suoi quattro titoli mondiali, tutti consecutivi. Le due figure chiave per un ritorno potrebbero essere loro due. Anche Helmut Marko ha confermato questa ipotesi. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se l’indiscrezione si concretizzerà o meno.

Dovesse essere così, Vettel troverà all’Audi un altro pilota tedesco, Nico Hulkenberg. Quest’ultimo è stato già ingaggiato dalla Haas e gareggerà con la Sauber il prossimo anno, in attesa dell’ingresso di Audi. Il team tedesco ha provato a prendere, invano, anche Carlos Sainz prima che lo spagnolo scegliesse la Williams.