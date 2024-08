Primavera 1, Roma-Cagliari in esclusiva su Primavera TV: formazioni e link streaming

Alle 17:30 inizia il campionato Primavera 1 di Roma e Cagliari: il match sarà visibile in esclusiva su Primavera Tv. In alternativa, la sfida si potrà vedere sull’App di Sportitalia scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme.

Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari.

ROMA: De Marzi, Mannini, Seck, Golic, Cama, Graziani, Paredes, Coletta, Marazzotti, Misitano, Marchetti.

A disp.: Marcaccini, Ienco, Romano, Levak, Mlakar, Mirra, Feola, Tumminelli, Almaviva, Di Nunzio, Ivkovic.

All. Gianluca Falsini

CAGLIARI: Auseklis, Arba, Balde, Pintus, Marcolini, Malfitano, Achour, Cogoni, Grandu, Bolzan, Marini.

A disp.: Sarno, Collu, Sulev, Tronci II, Vinciguerra, Franke, Russo, Juni Trepy.

All. Fabio Pisacane

