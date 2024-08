Valentino Rossi, annuncio ufficiale: grande ritorno

La stagione 2024 della MotoGP si avvia verso la conclusione con le ultime gare che si avvicinano: è tempo di mercato piloti per il 2025

Nel corso della sosta estiva per il mondiale della Moto GP che si è tenuta nelle scorse settimane, c’è stato modo anche ovviamente di parlare del mercato piloti. La stagione corrente si accinge alla parte finale, c’è lotta per il titolo, ma per i vari team è infatti tempo di pensare anche a pianificare la prossima stagione.

Valentino Rossi è uno dei piloti più amati e vincenti di tutti i tempi e si è ritirato ormai già da tre anni, dal 2021. Il Dottore però non è mai veramente uscito di scena dalla MotoGP perché con il team VR46 si occupa ancora di lavorare all’interno di questo mondo delle corse su due ruote e può aiutare a crescere i giovani talenti del futuro.

Valentino Rossi, c’è l’annuncio ufficiale del team

Nelle scorse ore il team di Valentino Rossi ha annunciato il ritorno nella squadra di Franco Morbidelli. Il pilota classe 1994 è stato il primo a prendere parte a questa squadra negli anni scorsi e ora questo ritorno fa felici i molti tifosi della squadra. Ha gioito di questa firma anche Alessio Salucci, ‘in arte Uccio’, il Team Director di questa squadra che gareggia in Moto GP.

Queste le sue parole: “Sono davvero contento di poter confermare che Franco correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2025. Franco è stato il primo pilota ad entrare nella VR46 Riders Academy, lo conosciamo da tanti anni, lo abbiamo visto crescere tra le strade di Tavullia e oggi, con tanta soddisfazione, possiamo dire che si unirà alla squadra a partire dalla prossima stagione”.

Per Morbidelli ci sarà quindi la possibilità di continuare a correre in MotoGP anche la prossima stagione. Nel 2025 il pilota nato a Roma potrà quindi tornare in una squadra che conosce bene e con una moto, la Ducati GP-24, che sta utilizzando già oggi con il team Pramac.

Questo il commento felice di Morbidelli: “Che bella storia, sono contentissimo di questa firma con il VR46 Racing Team. Sicuramente mi sentirò a casa qui, ho tanta voglia di fare bene e di ripagare, in bei risultati, questa fiducia sia per me stesso che per chi lavora nella squadra. Ho voglia di ritornare a gioire con tutto il gruppo. Un grazie di cuore a tutta la VR46 Riders Academy e al mio management”.