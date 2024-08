Marquez, la sentenza è disarmante: Bagnaia se la ride

Tiene banco in MotoGP la futura rivalità in Ducati tra Marquez e Bagnaia. A riguardo è arrivato un parere autorevole

Il mondiale 2024 di MotoGP sta regalando grandi emozioni e colpi di scena in queste settimane. La corsa al titolo piloti sembra tutta ad appannaggio dei due attuali leader della classifica: da una parte il campione in carica Pecco Bagnaia in Ducati, dall’altra il rivale diretto Jorge Martin, spagnolo della Pramac.

In attesa di capire chi la spunterà al termine della stagione, con Bagnaia che ha superato il rivale dopo la doppietta in Austria, l’attenzione degli appassionati non può non essere proiettata alla prossima stagione, nella quale ci saranno non poche novità nelle line up dei team.

Su tutte spicca, ovviamente, l’approdo di Marc Marquez nel team ufficiale della Ducati. Una scelta particolarmente intrigante ed allo stesso tempo delicata, visto il carattere competitivo e vincente dello spagnolo che andrà a scontrarsi, inevitabilmente, con colui che riportato la Ducati in vetta alla MotoGP ovvero Pecco Bagnaia.

Meglio Marquez o Bagnaia: ecco la sentenza dell’ex pilota

Ovviamente già oggi si sta cominciando a parlare di quale dei due futuri piloti Ducati sia favorito per diventare il leader nella prossima stagione. Da una parte l’esperienza e la competitività di Marquez, dall’altra la serenità e la leadership di Bagnaia. Sulla futura rivalità nel team di Borgo Panigale ha avanzato un suo pronostico, un ex pilota che la MotoGP la conosce come pochi.

Parliamo di Jorge Lorenzo, il maiorchino ritiratosi dal mondo delle corse nel 2019. Intervistato da Il Giornale, lo spagnolo si è esposto così sui due centauri: “Sarà una bella lotta. Pecco ha uno stile di guida molto pulito. È un robot. Anche Marc è un robot, ma l’italiano è più giovane, ha ancora del potenziale da sviluppare, ha più esperienza con la Ducati ed è in ottima forma. A livello di talento e ambizione, Marc potrebbe essere superiore a Bagnaia, ma ha già raggiunto l’apice, è più vecchio ed ha subìto questo trauma al braccio che in qualche modo lo limita”.

Dunque Lorenzo sembra voler puntare più su Pecco Bagnaia, nonostante sia consapevole della voglia di tornare a primeggiare di Marquez. Inoltre lancia un messaggio alla Ducati che sperava di creare un feeling tra i due piloti: “Marquez non è un uomo squadra e credo che nessun pilota dovrebbe essere un uomo squadra. Lo sport in generale è egoista, a maggior ragione in uno sport individuale come il motociclismo”.