Paura Sinner, così non va: rivelazione da brividi per il futuro

Preoccupazione per i tifosi di Sinner, c’è qualcosa che non quadra: la rivelazione fa salire l’ansia tra i suoi supporter

Parlare di crisi per Jannik Sinner è forse eccessivo. Il tennista altoatesino ha da poco festeggiato le sue prime 10 settimane consecutive al numero uno del ranking e continua a rimanere uno dei due o tre giocatori migliori in assoluto nel circuito per rendimento. Tuttavia, è chiaro che gli ultimi risultati dell’azzurro abbiano lasciato a desiderare, dando vita a un’ondata di ansia per tutti i suoi tifosi. Paura accresciuta anche da una rivelazione clamorosa degli ultimi giorni.

Fuori ai quarti a Wimbledon, dopo un periodo di pausa e di malattia che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, il tennista di San Candido è tornato in campo a Montreal, mostrando un ritardo di condizione e qualche problema fisico di troppo. Limiti che non gli hanno permesso di andare oltre i quarti di finale nell’Open canadese.

Al lavoro per cercare la migliore condizione in vista di New York, tra il Québec e Cincinnati, fin qui l’azzurro non è sembrato del tutto brillante come a inizio stagione. Anzi, le perplessità sul suo stato di forma sono tante, e sono aumentate alcune rivelazioni, a dir poco clamorose, arrivate in queste ore.

Sinner a rischio, rivelazione da brividi: problemi seri per il numero uno al mondo

Delle condizioni dell’altoatesino numero uno al mondo si è occupata in questi giorni anche la stampa estera. In particolare, sul quotidiano serbo ‘Sportal’ la giornalista Tanja Ćulafić ha fatto il punto della situazione, soffermandosi in particolare sui problemi all’anca che hanno afflitto l’azzurro fin dallo scorso aprile.

“Dopo un inizio brillante ha ottenuto dei brutti risultati, fino all’infortunio all’anca, e quando sembrava poter riprendere il proprio ritmo ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi per la tonsillite“, ha riassunto la cronista, prima di lasciarsi andare alla stretta attualità.

A tenere in ansia i suoi tifosi è stato lo stesso Sinner. L’azzurro non ha nascosto infatti la propria preoccupazione per le condizioni della sua anca. “Il tennista sembra preoccupato dal suo infortunio, pensa non sia completamente guarito“, ha sottolineato Ćulafić, gettando più di un’ombra sulle condizioni del tennista italiano, tornato d’un tratto nel mirino non solo di Alcaraz, ma anche dello stesso Djokovic.

La situazione è dunque quantomeno da monitorare. Per ora la sensazione è infatti che Jannik sia lontano dai fasti di inizio stagione. Per riuscire ad avere un’idea più chiara della sua condizione bisognerà però aspettare ancora, fidandoci delle sue dichiarazioni. Se lo stesso Sinner ha infatti confermato di essere certo di poter arrivare al 100% a Flushing Meadows, avrà le sue ragioni.