“Supporto psicologico”: bufera Schumacher, annuncio choc

Sono arrivate una serie di dichiarazioni forti nei confronti di Schumacher: l’attacco al tedesco nelle scorse ore ha lasciato i tifosi senza parole

Quando pensi alla Formula 1 e spunta fuori il nome di Schumacher, l’attenzione non può non venire monopolizzata da Michael. Un pilota in grado di compiere dei veri e propri capolavori in pista, attestandosi come una delle leggende più grandi di sempre.

Sette titoli mondiali di cui ben cinque, di fila, vinti a Maranello. Una Ferrari rinata grazie al lavoro maniacale del ‘Kaiser’ che fu capace di scrivere pagine irripetibili della storia del Cavallino Rampante. Da allora, ad eccezion fatta dal Mondiale vinto da Raikkonen nel 2007, i tifosi della ‘Rossa’ aspettano un segnale, qualcuno che sia in grado di tornare ad emozionare un popolo intero come quello ferrarista. Intanto Michael dal 29 dicembre 2013, giorno in cui fu vittima di un gravissimo incidente sulle nevi di Meribel, vive un vero e proprio dramma.

La sua famiglia, dalla moglie Corinna ai figli Mick e Gina Maria, sono al centro di un dramma, con le condizioni dell’ex ferrarista che non sembrano migliorare nonostante le tante (e costosissime) cure a cui è sottoposto da undici anni a questa parte. Ciò che però ha sconvolto i tifosi nelle scorse ore non riguarda Michael bensì suo fratello Ralf, pure lui ex pilota che ebbe una carriera molto più modesta di Michael con i picchi più elevati alla guida della Williams.

Schumacher, l’ex moglie lo distrugge: annuncio shock

Commentatore per ‘Sky Sport Deutschland’ il tedesco è stato al centro di un durissimo attacco da parte della sua ex moglie, Cora Brinkmann. E le rivelazioni concesse dalla donna non possono non far storcere il naso a molti: c’entra la loro vita privata. Era lo scorso 14 luglio quando con un sentitissimo messaggio su Instagram, Ralf Schumacher annunciava un inaspettato coming out.

Nessuno se lo aspettava, nemmeno la sua ex moglie che ha rivelato alcuni scottanti altarini riguardanti proprio l’ex pilota tedesco: e non si tratta di una vicenda piacevole. Sono stati sposati dal 2002 al 2015 e dalla loro unione è nato il figlio David, che ha da subito dato il suo pieno supporto a papà Ralf dopo la coraggiosa scelta dell’annuncio social. Ora Cora, poco più di un mese dopo, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di ‘Der Spiegel’: “Avrei preferito essere coinvolta direttamente da lui, non di apprenderlo in quel modo. “Poteva ‘dirmi stai attenta, mi dispiace’ o ‘non sapevo come dirtelo’ e invece nulla. Una pugnalata al cuore. Sento di essere stata usata durante il matrimonio”.

Cora si è posta delle domande sull’onestà di Ralf negli anni trascorsi insieme, sul sentimento che l’ex pilota provasse per lei all’epoca. “Nel paddock della F1 durante la sua carriera giravano delle voci, chiesi spiegazioni e Ralf ha sempre negato. Diceva che mi immaginavo tutto, che avrei avuto bisogno di supporto psicologico”. La donna ha ribadito come il tutto sia aumentato col passare del tempo.