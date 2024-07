Tutti commossi per Schumacher, la foto è un tuffo al cuore: emozione pura a vederlo così

Emozione pura nel vedere Schumacher, tutti sono commossi dalla foto: un tuffo al cuore per gli appassionati e non solo

Il periodo di cura di Michael Schumacher sta continuando dopo l’incidente del 29 dicembre 2013 a Meribel. Undici anni in cui si sono avute pochissime notizie sulle sue reali condizioni, se non per qualche dichiarazione sporadica dei pochi che hanno l’autorizzazione per fargli visita

Una scelta chiara, quella della famiglia, in primis della moglie Corinna, di tenere la massima privacy sulle condizioni di Schumi. Ma è diventato chiaro a tutti che l’ex pluricampione del mondo di Formula 1 non sia lo stesso di prima.

Un vero dramma che gli appassionati e non solo faticano ad accettare, come anche la famiglia di Schumacher, che lo tutela spendendo milioni e milioni di euro l’anno per i migliori specialisti, sperando possano curarlo. Il figlio Mick gli somiglia molto, anche se in pista le cose sono molto diverse.

Mick, infatti, è fuori dai radar della Formula 1 anche se ci potrebbe essere la possibilità di entrare nel team dell’Alpine dall’anno prossimo. In questo senso potrebbe esserci la ‘benedizione’ di Toto Wolff. Ma il protagonista di oggi è Ralf Schumacher, che ha pubblicato una foto che ha fatto emozionare tutti.

Coming out di Ralf Schumacher, la foto emozionante

Ralf Schumacher ha condiviso una foto con un uomo in barca scrivendo: “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto“. Il fratello di Michael, dunque, ha fatto coming out presentando al mondo il suo compagno Etienne. I due hanno una relazione da due anni, come rivelato dall’amica in comune Carmen Geiss: “Un uomo meraviglioso oggi ha confessato la sua omosessualità. E’ stata una decisione coraggiosa che è maturata per molto tempo“.

Prosegue il racconto di Geiss: “Sono eternamente grata di averlo nella mia vita, il suo coraggio e la sua onestà sono stimolanti. Il viaggio verso sé stesso è la prova che l’amore e l’accettazione sono le forze più grandi della nostra vita”. Ralf Schumacher nel 2001 aveva sposato Cora Brinkmann e sono stati insieme per quattordici anni. I due hanno avuto un figlio, David.

Sono arrivati bellissimi messaggi di auguri e congratulazioni dal mondo dell’automobilismo per Ralf Schumacher dopo la decisione di raccontare al mondo la sua omosessualità. L’amore vince su tutto e tutti, questo Ralf ed Etienne lo sanno.