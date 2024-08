Atalanta, una maturità da big nonostante le ultime vicissitudini

Un esordio con i fiocchi: la prima in campionato dell’Atalanta è uno spettacolo dall’inizio alla fine, un netto 4-0 al Via del Mare contro un Lecce troppo arrendevole. Le ultime settimane non sono state facili per la squadra nerazzurra: il grave infortunio a Scamacca, la sconfitta in Supercoppa europea contro il Real Madrid, la questione Koopmeiners fino all’ultimo caso in cui a essere protagonista è Lookman. Da questa situazione, però, ne è uscita una Dea più forte che mai e che dimostra, ancora una volta, di aver raggiunto una maturità da big.

A Lecce si è vista una squadra già ben rodata, con i nuovi acquisti che non potevano presentarsi in maniera migliore: una doppietta ciascuno per Brescianini e Retegui, ulteriore conferma delle azzeccate mosse da parte di Percassi.

Adesso bisogna concentrarsi ancora sul mercato: in questi ultimi giorni a tener banco saranno proprio le questioni relative a Koopmeiners e Lookman. Dalle loro eventuali uscite dipenderanno altre entrate: Samardzic è già arrivato, da monitorare gli affari Wesley e O’Riley. La Dea è alla ricerca di nuovi rinforzi, per ampliare il collettivo e recitare, in questa nuova Serie A, un altro ruolo da protagonista.