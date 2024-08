Beffa per Hamilton, lo ha detto davvero: Verstappen gongola

Lewis Hamilton escluso a sorpresa, Verstappen può gongolare: la sentenza dell’ex ferrarista non lascia spazio all’interpretazione

Come di consueto, durante la pausa estiva la Formula 1 ha saputo tenere alta l’attenzione degli appassionati regalandoci diverse vicende che hanno infiammato il mondo del web. Quest’oggi ve ne proponiamo una molto discussa sui social, con protagonisti Lewis Hamilton e Max Verstappen. La vicenda in questione riguarda un tema che possiamo situare nella categoria degli “evergreen”, ovvero quello relativo ai migliori piloti di tutti i tempi.

Chiaramente, fare una classifica dei migliori piloti nella storia della Formula 1 è un esercizio complicato e riconducibile al soggettivo. Dunque quasi sempre si preferisce affidarsi all’oggettività dei numeri, e in questi casi i nomi di Michael Schumacher e Lewis Hamilton – gli unici vincitori di sette titoli iridati – non mancano mai.

Cosa è successo stavolta? È accaduto che in questa circostanza non è andata così, perché evidentemente un autorevole rappresentante del mondo motoristico ha preferito utilizzare altri parametri, escludendo a sorpresa il nativo di Stevenage. Si tratta di Felipe Massa, ex pilota della Ferrari tra il 2006 e il 2013.

Formula 1, i tre migliori piloti nella storia secondo l’ex ferrarista: non c’è Lewis Hamilton!

In un video postato su “X” da RBR Daily, infatti, l’ex ferrarista ha deciso di escludere Lewis dalla top-3 dei migliori piloti di F1 nella storia preferendogli il rivale olandese Max Verstappen. Una presa di posizione abbastanza clamorosa nei confronti del quasi connazionale, che molto ha fatto discutere sul web con tanto di commenti pepati e riferimenti a controversi episodi del passato.

Non sono mancati gli appassionati, infatti, che hanno commentato la scelta di Massa sostenendo che il brasiliano abbia ancora il dente avvelenato con Hamilton per il titolo sottrattogli all’ultima curva ad Interlagos 2008. Contro Felipe, ovviamente, si sono scagliati anche i fan del Sir britannico, i quali hanno dedicato all’ex alfiere del Cavallino Rampante messaggi davvero poco teneri (qui il post in cui se ne possono leggere alcuni).

🚨 Los 3 mejores pilotos de la historia para Massa. 🔹 Ayrton Senna

🔸 Michael Schumacher

🔹 Max Verstappen#F1pic.twitter.com/FBRBwb84nu — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) August 18, 2024

Insomma, alla sentenza di Massa è seguita una veemente reazione dei social, schierati apertamente nei confronti del prossimo pilota di Maranello. Quest’ultimo, intanto, ha dovuto incassare il colpo basso senza nemmeno avere una spiegazione in merito. Spiegazione che, forse, non è troppo lontana dai sospetti citati poc’anzi…