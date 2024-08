Hamilton sgancia la bomba: annuncio sul ritiro

Un clamoroso annuncio che ha scosso il mondo della Formula 1: Hamilton e l’ipotesi ritiro, i tifosi non riescono proprio a crederci

La vittoria a Silverstone seguita da quella a Spa dove ha influito la squalifica del compagno di squadra George Russell, ha riportato il sorriso sul volto di Lewis Hamilton. Il 39enne di Stevenage vive finalmente un presente sereno, con la sua Mercedes che è tornata ad essere competitiva per le prime posizioni.

Lo sta scoprendo, suo malgrado, pure Max Verstappen che oltre alle due McLaren deve ora difendersi anche dal ritorno delle ‘Frecce d’Argento’. Una lunga, lunghissima carriera quella di Hamilton che con sette titoli mondiali in bacheca è il pilota più vincente di sempre in quanto a Mondiali, al pari di Michael Schumacher. Proprio l’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile un Ferrari, la scuderia con cui Hamilton proverà a stupire ancora una volta la Formula 1.

Ambizioni rinnovate, la voglia di vincere come quando era ragazzo e si affacciava di fronte a grandissimi campioni proprio come il ‘Kaiser’. Chiudere al meglio la stagione in Mercedes e tuffarsi in quella che, con ogni probabilità, sarà la sua ultima grande tappa in carriera. In tal senso, il ritiro non è così lontano. Nel mezzo la voglia di riportare la Ferrari sul tetto del mondo, un digiuno che dura ad oggi 17 anni.

E spalla a spalla con Charles Leclerc si proverà a sovvertire le gerarchie in pista, anche e soprattutto in vista di un 2026 che vedrà il cambio di regolamenti e che potrebbe sparigliare le carte sul tavolo. In attesa di capire se e come inciderà l’effetto Hamilton a Maranello, nelle scorse ore l’inglese è tornato a parlare e lo ha fatto lanciando una vera e propria bomba riguardo al suo futuro. Si parla di ritiro, di un’opzione tutt’altro che scartata a priori dal sette volte campione del mondo.

Pazzesco Hamilton: ritiro più vicino?

L’intervista ai microfoni di ‘Esquire’ ha chiarito quale sembri essere il piano di Hamilton. Tra presente e futuro (ha firmato per tre anni con la Ferrari), Lewis approderà a Maranello da 40enne. Inevitabile pensare all’addio alle corse anche se nelle sue parole c’è altro al momento.

Ci si chiede, dunque, quale possa essere il momento giusto per Hamilton per dire basta, lasciare le quattro ruote e dedicarsi ad altro dopo una vita sì carica di successi ma anche di responsabilità e stress, per molti insostenibili. “In alcuni giorni mi chiedo quanto ancora potrà portare avanti tutto questo. È chiaro, in certi momenti vorrei una pausa, rispetto ad altri sport la nostra stagione non concede un vero e proprio momento per riposarsi. Il tempo libero è poco“.

Il futuro pilota della Ferrari ha però definito il suo piano: “La mia idea di dove voglio arrivare è molto chiara, voglio pianificarlo bene. Mi auguro di non perdere mai la passione per questo sport che è stato per anni il centro della mia vita. Mi chiedo se un giorno succederà”. Hamilton ha poi concluso così: “Saprò quando sarà il caso di ritirarsi, il momento giusto per fermarmi. Ma fino ad allora voglio dare il massimo”.