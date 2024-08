NBA, Jeff Bezos vuole comprare una franchigia super vincente

NBA, Jeff Bezos interessato all’acquisto di una franchigia

Con la sua ‘creatura’,, fondata nel 1994, ha cambiato il nostro modo di fare acquisti e, diciamolo, anche le nostre esistenze. Ebbene, ora Jeff Bezos, dopo il divorzio dalla moglie che gli è costato metà del suo patrimonio, è pronto a cambiare anche il più iconico dei campionati professionistici statunitensi: la. Il magnate, infatti, sarebbe interessato a rilevare le quote di maggioranza di una delle più blasonate franchigie della palla a spicchi statunitense con l’obiettivo di renderla ancora più vincente.

All’indomani della conquista del 18esimo ‘anello’, le quote di maggioranza dei Boston Celtics sono state messe in vendita. La franchigia del Massachusetts, guidata da Wyc Grousbeck – imprenditore americano e socio di maggioranza del consorzio che ha acquistato i Celtics nel 2002 per 360 milioni di dollari – è stata messa in vendita a causa di alcune ‘considerazioni sulla pianificazione patrimoniale e familiare‘.

La valutazione stimata dei Celtics supera i 5 miliardi di dollari, un cifra monstre certo ma coerente con il prestigio e il blasone di una delle storiche franchigie dell’NBA. Orbene, negli ultimi giorni, come reso noto da Bill Simmons, Jeff Bezos, il terzo uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 196 miliardi di dollari, ha manifestato un forte interesse per l’acquisto dei Boston Celtics.

“Negli ultimi giorni si è parlato molto, credo legittimamente, dell’ipotesi che Jeff Bezos possa comprare i Celtics e penso che potrebbe essere vero. Credo che sia uno dei possibili acquirenti. Per lui sarebbe come acquistare uno yacht famoso e gigantesco da 300 milioni di dollari. Ma credo che sia realistico che possa essere davvero in corsa per questo“, le parole di Bill Simmons.

Se ci dovesse essere la fumata bianca, con la vendita delle quote di maggioranza che dovrebbe concretizzarsi tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, Jeff Bezos potrebbe diventare il nuovo proprietario della franchigia dell’NBA che detiene il record di ‘anelli’ conquistati e che attualmente è guidata da Joe Mazzulla. Dunque, non ci resta che attendere qualche mese per sapere se davvero il terzo uomo più ricco del mondo ‘andrà a canestro’ con i Boston Celtics.