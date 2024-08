Dolorosissimo ritiro nel Tennis, è stata la sua ultima partita: addio struggente

Il tennista ha deciso di dire basta alla sua carriera da professionista: le parole di addio su Instagram hanno commosso i tifosi

Gli appassionati di tennis sanno bene che nella carriera di un tennista arriva sempre quel momento in cui ci si rende conto di non poter più andare avanti e di dover pertanto prendere la decisione di dire basta. Si tratta senza dubbio della scelta più difficile per un atleta, ovvero quella di dover abbandonare – almeno a livello agonistico – quello sport che ha rappresentato tutto nel corso della vita.

Nell’ultimo periodo sono stati parecchi i tennisti che hanno appeso la racchetta al chiodo. Basti pensare a Andy Murray, che ha confermato il suo ritiro dopo le Olimpiadi di Parigi, ma anche Diego Schwartzman, che si fermerà definitivamente a febbraio 2025, mentre John Isner ha detto stop già da un annetto.

Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un altro grande talento del tennis pronto a lasciare la racchetta. Si tratta di Filip Krajinovic, 32 anni, serbo, che all’inizio della sua carriera veniva addirittura accostato ad André Agassi. Nonostante le grosse aspettative Krajinovic non è mai riuscito a vincere un torneo, né in singolare né in doppio.

Si è ritirato Krajinovic: l’addio struggente su Instagram

Negli Slam il suo miglior risultato è il terzo turno (Australian Open, Roland Garros e US Open). L’apice della sua carriera è la finale al Masters 1000 di Parigi nel 2017, oltre al 26esimo posto nel ranking ATP dell’aprile 2018. Con la Nazionale serba ha anche giocato una semifinale di Coppa Davis. La sconfitta rimediata al primo turno di qualificazione agli US Open 2024 lo ha convinto a dire basta.

Il ko in due set (6-4, 6-2) inflitto dall’austriaco Jurij Rodionov ha spinto Krajinovic a comunicare a tutti la decisione presa. In un lungo post su Instagram il tennista serbo ha ripercorso tutto il suo amore per il tennis, fin dagli albori, soffermandosi su quando da bambino il papà lo portava a vedere le partite al Tennis Club Zak Sombor.

“Ho realizzato il mio sogno da bambino: ho condiviso il campo e gareggiato con i migliori nella storia di questo sport”, le parole di Krajinovic, che confessa il rammarico di non aver vinto un torneo ATP. Il 32enne si dice comunque orgoglioso delle sue cinque finali ATP, tra cui la finale del Masters di Parigi e il prestigioso torneo del Queens, “che mi hanno portato al mio miglior piazzamento, 26esimo al mondo”.

Nell’annunciare la fine della sua carriera da professionista, Krajinovic esprime tutta la sua gratitudine per ciò che è riuscito a vivere come atleta: “Sono estremamente grato e felice di aver intrapreso questo viaggio, dove ho stretto le migliori amicizie e ho vissuto momenti indimenticabili”.