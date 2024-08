Pedullà: “Domani la prima offerta del Barcellona per Chiesa”

Non è una novità, Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus. L’esterno ex Fiorentina non rientra nei programmi della Juve e di Thiago Motta. Ragion per cui, ad un anno dalla scadenza del contratto e un rinnovo che ormai appare impossibile, il numero 7 bianconero sembra destinato all’addio.

Su Chiesa, grazie all’incessante lavoro dell’agenzia di Fali Ramadani, sarebbe ormai piombato il Barcellona. I catalani sarebbero disposti a prendere l’esterno alle cifre d’ingaggio richieste da lui. Ovvero oltre i 5 milioni annui attualmente percepiti alla Juventus.

Ecco perché, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, domani il Barcellona potrebbe presentare la prima offerta ufficiale alla Juve per Chiesa.

Se si avvicinerà ai 15 milioni ipotizzati dalla Juventus, l’affare potrebbe chiudersi velocemente.