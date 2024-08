Terremoto in Formula 1: “Carriera finita”

Arrivano critiche molto pesanti ad uno dei protagonisti più esperti e longevi della Formula 1. C’è chi lo invita a chiudere la carriera

Il mondiale 2024 di Formula 1 nasconde ancora molte sorprese ed insidie. Il tutto ripartirà, dopo le settimane di pausa estiva, nel weekend, quando piloti e scuderie si trasferiranno in massa a Zandvoort, sul litorale olandese, per il quindicesimo gran premio della stagione.

C’è grande bagarre in vetta, sia per la classifica piloti che per quella costruttori, soprattutto dopo i problemi evidenziati dai leader della Red Bull e dalla crescita esponenziale di team quali McLaren e Mercedes, senza dimenticare una Ferrari sempre all’erta che sta cercando di migliorare il proprio comparto meccanico ed ingegneristico dopo un periodo di crisi.

Se davanti si lotta per primeggiare e vincere, in fondo alla classifica costruttori c’è un team che sta deludendo moltissimo durante questa stagione. La Sauber infatti non è ancora riuscita ad ottenere neanche un punto, frutto di errori tecnici, una monoposto tutta da rivedere ma anche la scarsa competitività dei due piloti titolari. Ovvero il cinese Zhou Guanyu e l’esperto Valtteri Bottas.

Bottas, la delusione della stagione: l’addio alla F1 è vicino

In particolare si discute delle prestazioni e dell’atteggiamento in pista di Bottas. Il 34enne finlandese, che ai tempi della Mercedes era considerato tra i piloti più brillanti del Circus, sta deludendo tutti. Di recente ha anche rilasciato dichiarazioni che fanno dubitare del suo grado di impegno: “Ho trovato il modo di prendere le cose meno sul serio. Le corse sono importanti, ma la cosa fondamentale è divertirsi e prendersi in giro”.

Parole che, unite ai risultati pessimi della stagione, fanno dubitare della sua efficacia in pista. Lo ha confermato anche Tom Coronel, l’ex pilota olandese che alla rivista ‘Formule 1 Magazine’ ha assegnato un pesante 4,5 come voto alla prima parte della stagione di Bottas, aggiungendo considerazioni piuttosto dure.

“So che è difficile passare da una delle vetture più forti ad una molto più debole – ha detto Coronel – Ma Bottas in questo modo toglie solo spazio ai giovani piloti. Bottas deve solo fermarsi, è finita! Zero punti mondiali, se ne vada dalla Formula 1. Vada in Finlandia a divertirsi, a fare un altro tipo di vita. Restando in questo modo rovina l’opportunità ai giovani”.

Le considerazioni dell’ex pilota probabilmente troveranno un seguito, visto che è probabile che la Sauber possa cambiare pilota in vista del 2025. Se Zhou è vicino alla conferma, anche per questioni di sponsor, Bottas sembra sempre più destinato all’addio dal team svizzero.