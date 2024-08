Nadal, incontro galactico negli spogliatoi: immagini che resteranno nella storia, le stanno vedendo tutti

Un incontro memorabile negli spogliatoi che è diventato subito trend topic sui social. Protagonisti Nadal e non solo

Mentre i colleghi si apprestano ad affrontare lo Us Open, ultimo Slam della stagione, Nadal è nella sua Mallorca ad allenarsi. Con ampio anticipo, Rafa ha annunciato il suo forfait dal torneo newyorchese dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi, le ultime della sua carriera.

Nell’annuncio sull’assenza allo Us Open, Rafa ha comunicato, al contempo, che il suo ritorno in campo avverrà in occasione della Laver Cup, prevista quest’anno a Berlino dal 18 al 20 settembre. Nadal farà parte del team Europe insieme a Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas e Ruud, tutti top ten, di fatto, che proveranno a riprendersi il trofeo vinto nelle ultime due edizioni dal team World.

Per preparare al meglio la Laver Cup, Nadal ha ripreso ad allenarsi nella sua Academy a Manacor. Mercoledì 21 agosto, Rafa ha pubblicato un post su Facebook con una foto in campo e una didascalia “Hola .. Hello”, cui i followers hanno risposto in massa, felici di rivedere in azione il loro idolo.

Nadal, che incontro negli spogliatoi: il video sta spopolando

Prima dell’ultimo post di Rafa, un altro contenuto social ha spopolato tra i fan del tennista e gli appassionati di sport. Due i protagonisti, lo stesso Nadal e un altro campionissimo ovvero Kylian Mbappé.

Quest’ultimo ha esordito in Liga con il Real Madrid a Maiorca nella prima giornata del campionato 2024-25. Reduci dalla vittoria della Supercoppa Europea con l’Atalanta, i campioni d’Europa in carica sono stati fermati sull’1-1 dai padroni di casa. Decisivo il gol di Muriqi (ex attaccante della Lazio) che ha vanificato il vantaggio iniziale di Rodrygo.

Da grandissimo tifoso del Real Madrid, Nadal non poteva perdersi la partita della sua squadra del cuore al Son Moix di Mallorca. L’episodio che voglio raccontarvi è accaduto però al termine della sfida quando, nella mix zone dello stadio, Rafa si è incontrato proprio con Mbappé. Un incontro rapido con un abbraccio cui è seguito il gesto dell’attaccante madridista che ha donato al tifoso Nadal una sua maglia del Real. Mbappé l’ha tirata fuori dallo zaino prima di salutare Rafa e raggiungere i compagni.

Le immagini del regalo di Mbappé a Nadal hanno spopolato sui social. A postarle, per primo, è stato l’account ufficiale della Liga che ha commentato l’incontro con una didascalia emblematica – “Grandezza incontra Grandezza” – che la dice tutta sul prestigio e la popolarità di questi due campionissimi dello sport mondiale.