Pedullà: “Roma, Ngonge, piace anche senza la cessione di Dybala”

Il rifiuto di Paulo Dybala all’Arabia Saudita ha acceso il tifo giallorosso. La Roma, come società però, lavorava già in funzione della partenza dell’argentino verso l’Al Qadisiya. Il “no” è stato quasi un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, la mancata cessione della “Joya” non sembra aver cambiato i piani della società.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in casa giallorossa l’idea è quella di procedere a rinforzare l’attacco anche senza la cessione del numero 21. Nel mirino della Roma era finito Cyril Ngonge e l’esterno del Napoli, in uscita dalla squadra partenopea, sarebbe comunque nel mirino della squadra azzurra.

Quello del belga sarebbe un acquisto che andrebbe a completare un reparto di esterni e mezze punte che a gennaio ha già visto l’arrivo di Baldanzi e solo poche settimane fa quello di Soulé. Così la Roma andrebbe ad aggiungere qualità, velocità e anche qualche gol che è mancato soprattutto all’ex Empoli.