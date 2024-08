PSV, interesse concreto per Zalewski

La mancata cessione di Paulo Dybala apre un fronte inesplorato in casa Roma. Infatti, i giallorossi stavano lavorando alla ricerca di un sostituto e più in generale avevano cominciato a pensare ad un finale di calciomercato in cui pensare una rosa giallorossa senza l’argentino. Ora, però, se l’idea era quella di acquistare altri giocatori con l’incasso della cessione del numero 21 e liberare spazio a bilancio, la dirigenza dovrà rivedere la strategia.

Motivo per cui gli interessi per altri giocatori della rosa potrebbero essere presi in seria considerazione. Vivo e concreto sembra essere l’interesse del PSV Eindhoven per Nicola Zalewski. L’esterno italo-polacco, come anticipato dall’esperto di vicende della formazione olandese, Rik Elfrink sarebbe concreto. Conferme, poi, sono giunte dall’Italia. Secondo Gianluigi Longari, l’interesse della società Campione d’Olanda per Zalewski è vivo e concreto.