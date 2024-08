Monza, dal mercato al dualismo Turati-Pizzignacco: le indicazioni di Nesta

L’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, durante la conferenza stampa pre-gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, sul mercato e sull’arrivo di Stefano Turati, che dopo aver difeso i pali del Frosinone, la scorsa stagione, sfiderà Semuel Pizzignacco per una maglia da titolare.

“Turati l’ho visto stamattina, oggi pomeriggio facciamo allenamento e vedremo come sta, poi deciderò. Mi aspettavo un portiere forte e l’abbiamo preso, non faccio calcoli d’età. Turati ha fatto un campionato da titolare ed è pronto per giocare con noi in A. Siamo stati tutti d’accordo su questo profilo e siamo tutti contenti. Mercato? Il portiere l’abbiamo risolto intanto, poi un esterno o un quinto, dipende da quello che regalerà il mercato. Ho detto così perché rinforzare l’attacco non è facile, se mi dite dei nomi voi magari ci aiutate”.