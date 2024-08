Ducati in ansia, è guerra tra Bagnaia e Marquez: la notizia shock

Il conflitto tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez rischia seriamente di deflagrare: Ducati in allerta

Il successo di Bagnaia in Austria, capace di trionfare sia nella Gara Sprint che in quella classica, ha permesso al campione del mondo in carica di riportarsi in vetta al Mondiale 2024 di MotoGP. Il vantaggio del torinese sullo spagnolo Martin è di cinque punti: molto più indietro Enea Bastianini, che ha un ritardo di 61 punti da Pecco, e Marc Marquez, distante 83 punti dal leader del campionato. La sfida, ancora una volta, sembra essere circoscritta a quel duello Bagnaia-Martin che ha caratterizzato anche lo scorso Mondiale, terminato poi con il trionfo di Pecco a Valencia.

Tuttavia non è detto che sarà questo lo scenario anche il prossimo anno. Lo scorso giugno è arrivata la conferma del passaggio di Marc Marquez alla Ducati ufficiale a partire dalla prossima stagione. L’iberico ha firmato un contratto biennale con la Casa di Borgo Panigale: una mossa che potrebbe consentire a Marquez di tornare a lottare per il titolo iridato.

In tanti però si chiedono come sarà la convivenza con Bagnaia: anche il due volte campione del mondo afferma che oggi è impossibile fare previsioni, dato che il rapporto potrebbe svilupparsi ottimamente o sfociare in un “disastro“. Bagnaia crede che entrambi siano molto intelligenti per riuscire a convivere senza problemi, eppure in molti non la pensano così.

Guerra Bagnaia-Marquez: cosa può succedere nel 2025

Tra questi c’è anche Alex Barros, ex pilota di MotoGP e storico amico di Valentino Rossi. In un’intervista rilasciata a ‘Motosan.es’ il brasiliano ha fatto proprio il nome del Dottore, sottolineando che Pecco Bagnaia è un pilota dell’Academy di Rossi e conosce bene la sua opinione su Marquez.

“L’anno prossimo, quando Marc arriverà e farà la differenza, ci saranno molte polemiche. Sarà difficile gestire i due piloti”, ha detto Barros, aggiungendo che la rivalità tra i due raggiungerà livelli molto elevati e che Bagnaia è perfettamente cosciente di cosa accadrà. Secondo Barros all’interno dei box andrà in scena una vera e propria guerra: se la Ducati non sarà capace di gestire la situazione si assisterà a un conflitto senza esclusione di colpi tra i due piloti che potrebbe oltretutto favorire Aprilia e KTM: “Sarà una guerra all’interno dei box e la Ducati avrà molte difficoltà a gestirla“.

Valentino Rossi, con cui Barros si è già confrontato, aiuterà il campione del mondo in carica ma lo scenario che si prospetta non è affatto semplice: “Sa cosa bisogna fare e naturalmente aiuterà Bagnaia in ogni modo possibile – afferma l’ex pilota – Ma sarà difficile, Pecco sa già che avrà un anno complicato”.