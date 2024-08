NFL, ex giocatore arrestato: quello che ha fatto è senza senso

Un ex giocatore della NFL l’ha combinata davvero grossa: è stato arrestato dopo aver compiuto un atto inqualificabile. I tifosi sono sconvolti

Di stranezze nello sport professionistico americano siamo abituati a sentirne molte, ma questa volta c’è qualcuno che ha superato il limite di gran lunga. Una follia che ora gli costerà molto cara sotto il profilo penale.

Se pensiamo a fatti di cronaca accostati agli sport professionistici americani e in particolar modo al football NFL non può non venirci in mente la storia di O.J. Simpson. Il processo che ha tenuto gli Stati Uniti d’America con il fiato sospeso oltre 30 anni fa. Colpevolezza e innocenza sul filo del rasoio, prove e scagionamenti continui, con un’assoluzione che non ha mai convinto. Questa volta non siamo arrivati a quei livelli, non ci sono omicidi di mogli di mezzo, ma pur sempre un ex giocatore NFL e una donna.

Stiamo parlando di quanto accaduto negli scorsi giorni a Gosder Cherilus, ex giocatore di buon livello della National Football League, arrestato per aver urinato su una donna anziana in aereo. Il 40enne americano ha commesso il gesto osceno sul volo Boston-Dublino, costringendo l’interruzione del viaggio e il rientro dell’aereo all’aeroporto di Boston, da dove era partito pochi istanti prima.

Cherilus si era ritirato da diversi anni, con una carriera alle spalle di buon livello. Dopo aver fatto resistenza alle forze di polizia è stato arrestato appena l’aereo è atterrato.

Follia per Gosder Cherilus: arrestato dopo aver urinato su una donna anziana in aereo

La polizia era stata allertata per la presenza di un “passeggero unruly/disruptive“, gergo con il quale vengono indicati coloro che non si comportano secondo le regole a bordo. L’ex giocatore NFL era sconvolto, secondo quanto riferito dalla polizia di Boston.

“Gli ufficiali hanno ordinato a Cherilus di lasciare l’aereo, ma lui si è mostrato poco collaborativo e ha opposto resistenza. Gli agenti hanno dovuto prelevarlo di forza e scortarlo sulla passerella prima di procedere con l’arresto”. Questo quanto fatto sapere dalle forze dell’ordine locali.

Ma quale è stato il motivo per un gesto così osceno? Sembra che l’ex giocatore fosse salito sul volo già ubriaco e avesse litigato con il personale di bordo prima di urinare sulla donna. Tutti sono rimasti scioccati dall’accadimento e hanno temuto per la propria incolumità, visto che il protagonista sembrava essere fuori di sé. Per Cherilus sono scattate le manette con l’accusa di disturbo dell’ordine pubblico sull’aereo e anche di resistenza al momento dell’arresto. Dopo aver testimoniato presso il tribunale distrettuale di East Boston, Gosder è stato rilasciato su cauzione di 2.500 dollari.