Quello che accadrà sul mercato: Juventus da scudetto, Napoli ultima spiaggia, Inter immobile

A -7 precisi dalla folle fine del mercato a mezzanotte in contemporanea con Inter-Atalanta (spoiler: no, non chiuderò la porta, ci sta tutto il servizio d’ordine preparato che pensa solo a come bloccare me, ed evidentemente non sono George Clooney e accanto non ci sono gli Ocean’s Eleven), vediamo quello che succederà ancora sul mercato, che raramente come quest’anno con quello che avverrà negli ultimi giorni determinerà sul serio i destini di scudetto e qualificazione Champions. Di fatto un finale così decisivo, nonostante gli addii di Cristiano Ronaldo nel 2021 e l’arrivo di Lukaku nel 2023, non si vedeva da ben 14 anni quando Ibrahimovic e Robinho in 48 ore atterrarono a Milano e lo scudetto al Milan diventò quasi scontato.

Koopmeiners finirà alla Juventus? Sì. Ci sono troppi soldi di mezzo, non può essere altrimenti: la differenza tra quanto chiede l’Atalanta – 60 milioni cash – e quanto offre la Juventus – praticamente 53 milioni cash inclusi i bonus facili più altri 6 di bonus normali – è troppo esigua per fare saltare tutto, e controproducente sarebbe tenere il giocatore in queste condizioni. L’Atalanta è avvelenata per come Koopmeiners si è ammutinato e per lo stillicidio di offerte della Juve, e per questo renderà la vita il più difficile possibile, magari dando il via libera solo a 24 ore dalla fine.

Lukaku finirà al Napoli? Sì, qua ci sta già andando. Visite mediche fissate per martedì. Alla fine De Laurentiis ha dovuto concedere più bonus di quanto volesse, oltre alla percentuale sulla rivendita che in verità è una paraculata bella e buona, visto che Lukaku non lo rivendi a nessuno.

Osimhen finirà al Chelsea? Forse sì, o forse in Arabia. Non al PSG. Sicuramente non può rimanere. Non esiste. Tenerlo? A De Laurentiis costa 100 milioni di mancato incasso e 20 milioni di spesa all’anno. A costo di rimetterci più di una decina di milioni, Osimhen deve andare, per non svuotare la cassa del Napoli.

Chiesa finirà al Barcellona? Sì. Qua me la rischio, perché il Barcellona non ha un soldo e tuttora non può ancora iscrivere Dani Olmo. Ma la Juve che tiene duro sull’avere 12 milioni, alla fine sarà persino disposta a darlo in prestito pur di non pagargli 10 milioni lordi. Per carità, può anche farne un punto d’orgoglio e tenerlo, ma 10 milioni di € di orgoglio dopo che stai tagliando tutto è assurdo.

Nico Gonzales finirà alla Juventus? Sì. Ormai mancano 2-3 milioni al definire l’accordo. La Fiorentina ha quasi il suo prezzo, la Juve ha il suo giocatore, Gonzales il suo obiettivo. Tutti contenti.

L’Inter farà qualcosa oltre Palacios? Zero, nada, nicht. Oaktree ha chiuso tutti i rubinetti. Fosse arrivata a marzo, Zielinski e Taremi non sarebbero mai arrivati. L’Inter poteva prendere con facilità Dybala o Chiesa, ma Oaktree ha detto irremovibilmente no.

La Juventus prenderà Sancho o Conceiçao junior o entrambi? Qui non riesco a rischiarmela. Però Mendes sta lavorando alacremente, e Mendes porta sempre i soldi a casa. E lo dico: con Koopmeiners e Nico Gonzales la Juventus diventa con l’Inter la favorita per lo scudetto. Se arrivasse anche solo una delle due ali, sarebbe la favorita assoluta. Figuriamoci arrivassero tutte e due…