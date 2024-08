Ribaltone Newey: salta l’accordo da 100 milioni

Niente da fare per l’affare che riguarda il grande ingegnere della Formula 1: sembra sia saltata l’operazione per Newey

Finalmente in questo weekend tornerà a svolgersi il mondiale di Formula 1, che dopo la pausa estiva è pronto ad infiammare nuovamente le piste e le sfide tra piloti e scuderie. Ma mentre quest’ultime ricaricavano le batterie in pieno agosto, le cronache del mercato automobilistico continuavano a far parlare di sé in vista della prossima stagione.

Non solo rumors sul futuro dei piloti, ma anche sui personaggi che formano il comparto tecnico. Uno su tutti sta facendo discutere di sé: Adrian Newey, direttore tecnico della Red Bull, il quale ha però deciso di cambiare aria, scegliendo di ascoltare le proposte di altri team di F1.

Fino a qualche settimana fa il nome di Newey sembrava spendibile per la Ferrari. Il team di Maranello aveva messo nel mirino il noto designer britannico per una vera e propria svolta ingegneristica interna. Ma occhio alla concorrenza della Aston Martin, che potrebbe duellare fino all’ultimo con il Cavallino Rampante per ottenere il sì. Addirittura per Aston Martin si era parlato di un accordo da 100 milioni di euro in 4 anni per questo prestigioso personaggio attorno a cui ruota tutta questa fase del mercato.

Ferrari o Aston Martin? Il futuro di Newey potrebbe essere altrove

Nelle ultime ore però è scoppiata la bomba in Formula 1. Ovvero l’interessamento concreto di un altro team automobilistico per Adrian Newey, che potrebbe rappresentare un giusto compromesso per l’inglese e per la sua famiglia. La novità dei giorni scorsi si chiama Alpine, che ha voglia di mettersi al pari con le scuderie più prestigiose.

Come evidenziato da ‘F1-insider.com’, l’idea sarebbe venuta direttamente da Flavio Briatore, il nuovo consulente esterno di Alpine, che avrebbe incominciato a trattare con Newey, con l’intento di convincerlo a mettere da parte le ipotesi Ferrari e Aston Martin e ripartire da una sfida ancora più intrigante e delicata.

Vedremo il genio dell’aerodinamica, al quale si deve la fortuna recente della Red Bull, se accoglierà la proposta di Briatore. Oltre all’aspetto economico, Newey dovrà tenere conto della volontà di sua moglie, donna molto esigente. Quest’ultima gradirebbe tornare in Gran Bretagna e l’ingaggio con la Alpine potrebbe portare ad un compromesso differente ma intrigante: inverno da passare nella loro tenuta in Sudafrica, mentre il resto dell’anno potrebbero vivere a Parigi, dove ha sede la fabbrica motori della scuderia.

Con il possibile approdo di Newey nel reparto tecnico, la Alpine diventerebbe automaticamente uno dei team da tenere d’occhio al prossimo mondiale di F1 del 2025.